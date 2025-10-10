CONFERMATO IL -1: cambia la classifica della Juventus Nota ufficiale della FIGC"> Le penalizzazioni sono sempre più frequenti nel calcio italiano. Sintomo delle ataviche difficoltà dei club. Negli ultimi anni, il calcio italiano ha visto aumentare il numero di penalizzazioni inflitte alle società per motivi economici, amministrativi o disciplinari. Dalla Serie A fino alle categorie inferiori, club storici e meno noti hanno subito punti di penalizzazione in classifica, spesso con conseguenze decisive per retrocessioni o esclusioni dai tornei. Questo fenomeno ha generato tensioni tra tifosi e dirigenza, mettendo in luce una gestione finanziaria non sempre trasparente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

