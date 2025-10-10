Confcommercio | Ripopolamento commerciale un piano congiunto tra Cesena e Forlì capitale della cultura
“Se Cesena, insieme a Forlì e a tutto il territorio provinciale, riceverà l’assegnazione di capitale della cultura, come tutti auspichiamo, potrebbe essere un’occasione straordinaria, vista la vetrina nazionale di cui si disporrà, per lanciare un piano di ripopolamento della rete commerciale di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: confcommercio - ripopolamento
Comune e Ascom, piano di ripopolamento - Un piano speciale di ripopolamento commerciale del borgo di Longiano, di grande attrattiva storica e artistica anche per i suoi preziosi musei, ma spogliatosi negli ultimi mesi progressivamente di ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Vittoria. Piano urbanistico generale, la proposta di Confcommercio che coniuga crescita e sostenibilità - Confcommercio Vittoria interviene nel dibattito sul nuovo Piano urbanistico generale (Pug) proponendo una visione che coniughi ... Segnala radiortm.it