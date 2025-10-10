Condotta del Faraone Maione conferma | I lavori procedono spediti

Procedono spediti i lavori per la sostituzione della condotta del Faraone nei tratti San Mauro-Acciaroli e Casalvelino”. Lo annuncia il presidente di Consac, Gennaro Maione, riferendosi ai lavori collegati alla principale infrastruttura di vettoriamento della risorsa idropotabile nel Cilento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

