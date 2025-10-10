Condò | Leao sarà recuperato? Non dipende da Allegri

Pianetamilan.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il noto giornalista Paolo Condò ha parlato ai microfoni di 'tuttomercatoweb.com' della situazione tra Leao e Allegri al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

cond242 leao sar224 recuperato non dipende da allegri

© Pianetamilan.it - Condò: “Leao sarà recuperato? Non dipende da Allegri”

In questa notizia si parla di: cond - leao

Milan, Leao in gruppo e recuperato: le ultime sulle condizioni del portoghese - Per il secondo giorno di fila Rafael Leao si è allenato con il gruppo: il portoghese è recuperato in vista di Milan- Segnala gianlucadimarzio.com

Milan-Napoli, Leao recuperato: torna a disposizione dopo l'infortunio. Le news - Leao ha recuperato dopo 40 giorni di stop: ha svolto tutto l'allenamento in gruppo e quindi torna a disposizione, ... Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Cond242 Leao Sar224 Recuperato