Condò avverte | Scudetto? Lotta a tre tra queste squadre! Delle prime 6-7 non escludo nessuno
Inter News 24 Condò avverte. A tuttomercatoweb il commento sulla corsa scudetto del giornalista. Queste le sue parole e le possibili sorprese. Paolo Condò, intervistato da Tuttomercatoweb a margine del Festival dello Sport di Trento, ha parlato delle sue aspettative per la corsa allo Scudetto in Serie A, analizzando le squadre protagoniste di questa stagione. SORPRESE E FAVORITI – «Mi aspetto qualche grande sorpresa per lo Scudetto? Grande direi di no, pensando al Milan. Delle prime 6-7 non escludo nessuno, Milan e Roma sono partite molto bene, la Fiorentina è partita molto male nella griglia iniziale che tutti ci aspettavamo». 🔗 Leggi su Internews24.com
