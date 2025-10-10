Condò analizza | La Juve è un gran casino Vlahovic? Secondo me il suo destino in bianconero sarà questo

Condò, noto giornalista, ha analizzato il momento della Juve di Igor Tudor: cessione a gennaio per Vlahovic? Le dichiarazioni. Un’analisi lucida e una ricetta drastica per uscire da un momento complicato. Dal palco del Festival dello Sport di Trento, il noto giornalista Paolo Condò ha espresso il suo parere sulla situazione attuale della Juventus, usando parole forti per descrivere le difficoltà della squadra di Igor Tudor e indicando nel mercato di gennaio una tappa obbligata per correggere i problemi strutturali. “La Juventus al momento è ancora un gran casino”, ha esordito senza mezzi termini Condò, evidenziando uno squilibrio di fondo nella costruzione della rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

