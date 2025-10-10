Concorso scuola PNRR 3 oggi alle 14.00 aperte le candidature | c’è tempo fino al 29 ottobre alle 23 | 59 Oltre 58mila i posti a bando
Oggi alle 14.00 si aprirà la possibilità di presentare istanza di partecipazione alle procedure concorsuali ordinarie per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e nella scuola secondaria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: concorso - scuola
Concorso, nomine della scuola primaria annullate: “Non c’era altra soluzione, chi ha sbagliato pagherà”
Concorso ed. motoria scuola primaria: elenco degli idonei per assunzioni in ruolo dall’anno scolastico 2025/26
Concorso Motoria scuola primaria: GM + elenco IDONEI per le assunzioni 2025/26 [In aggiornamento]
Concorso docenti PNRR3: i requisiti posto comune scuola secondaria primo e secondo grado. I 24 CFU "in soffitta" https://www.orizzontescuola.it/nuovo-concorso-scuola-pnrr3-ecco-i-requisiti-posti-comuni-secondaria-abilitazione-o-tre-anni-di-servizio-i-24-cfu - facebook.com Vai su Facebook
Concorso scuola PNRR 3, il Ministero accelera: posti, requisiti e prove. RISPOSTE AI QUESITI - X Vai su X
Concorso docenti PNRR 3, bando in arrivo: requisiti e prove - Concorso docenti Pnrr 3, ci siamo: il bando, secondo fonti sindacali presenti all’incontro al Mim di martedì 7 ottobre, dovrebbe uscire questa settimana. Da tecnicadellascuola.it
Concorso scuola PNRR 3, il Ministero accelera: posti, requisiti e prove. RISPOSTE AI QUESITI - 000 posti da bandire nelle prossime settimane sono un'occasione imperdibile per le prossime ... Si legge su orizzontescuola.it