Concorso scuola Pnrr 3 bando pubblicato | posti prove e requisiti

Aperte le domande per il concorso scuola Pnrr 3: dal 10 ottobre è possibile presentare la candidatura sul portale InPA. In palio 58.135 cattedre tra scuola dell’ infanzia, primaria e secondaria di cui 50.866 su posto comune e 7.269 su posto di sostegno. Il termine per la domanda scade alle 23:59 del 29 ottobre 2025. La ripartizione delle cattedre. Il concorso rientra nel cronoprogramma concordato tra il Governo e la Commissione europea per il reclutamento di 70.000 nuovi insegnanti entro giugno 2026, obiettivo vincolante per l’erogazione dei fondi del Pnrr. Dopo i concorsi scuola Pnrr 1 e Pnrr 2 che hanno portato in cattedra circa 45. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

