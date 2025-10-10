Concorso scuola Pnnr 3 bando e candidature al via | requisiti prove e cosa sapere

Sul portale Inpa, oggi 10 ottobre 2025, sono stati pubblicati i due bandi relativi al terzo concorso dall’avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza: uno è dedicato a scuola dell’infanzia e primaria, l’altro alle secondarie di I e II grado, per posti comuni e di sostegno. Dalle ore 14 si è aperta la possibilità di presentare istanza di partecipazione alle procedure concorsuali. I dettagli. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Concorso scuola Pnnr 3, bando e candidature al via: requisiti, prove e cosa sapere

