Concorso Regione Lombardia 2025 bando per 16 funzionari | requisiti e domanda

Nella giornata del 9 ottobre 2025, la Regione Lombardia ha pubblicato il bando di concorso per reperire 16 funzionari, da assumere nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione dei profili tecnici da assegnare presso le varie sedi della Giunta regionale. Il bando, reperibile sul portale regionale e sul Portale di reclutamento della Pubblica amministrazione ( InPa ) e sul sito della Regione Lombardia all’interno della sezione dei «Bandi e concorsi», prevede che i vincitori delle prove siano assunti con contratti a tempo indeterminato e a orario pieno. Ecco, quindi, chi può candidarsi alle procedure di selezione, con quali titoli di studio, in che modo inviare la domanda di candidatura e in cosa consistono le prove d’esame considerando che il concorso è per soli esami. 🔗 Leggi su Lettera43.it

