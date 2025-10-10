Concorso per Oss si sblocca dopo il rischio imbrogli | prova scritta dal 3 al 7 novembre
Tempo di lettura: < 1 minuto La Direzione generale della Tutela della Salute della Campania ha dato il via libera al concorso per 1274 operatori sociosanitari, sospeso lo scorso mese per rischio imbrogli, sulla base di quanto dichiarò lo stesso presidente De Luca. La prova scritta, sia per l’Area 1 con capofila l’Asl Napoli 1, che per l’Area 2 con capofila l’Asl di Salerno, si terrà dal 3 al 7 novembre con due turni quotidiani. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
