Concorso per Oss si sblocca dopo il rischio imbrogli | prova scritta dal 3 al 7 novembre

Anteprima24.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto La Direzione generale della Tutela della Salute della Campania ha dato il via libera al concorso per 1274 operatori sociosanitari, sospeso lo scorso mese per rischio imbrogli, sulla base di quanto dichiarò lo stesso presidente De Luca.   La prova scritta, sia per l’Area 1 con capofila l’Asl Napoli 1, che per l’Area 2 con capofila l’Asl di Salerno, si terrà dal 3 al 7 novembre con due turni quotidiani. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

concorso per oss si sblocca dopo il rischio imbrogli prova scritta dal 3 al 7 novembre

© Anteprima24.it - Concorso per Oss, si sblocca dopo il rischio imbrogli: prova scritta dal 3 al 7 novembre

In questa notizia si parla di: concorso - sblocca

Assunzioni idonei concorso 2020: il Ministero sblocca lo scorrimento delle graduatorie

concorso oss sblocca dopoConcorso Oss, la Cisl: “Vogliamo subito la data” - "Vogliamo subito la data delle prove del Concorso per 1274 posti di operatori sociosanitari sospeso perché, a detta del presidente della Regione De Luca, c'era il rischio di brogli. Scrive napolitoday.it

concorso oss sblocca dopoConcorso Oss Campania 2025, “Vendevano i posti a 15.000 euro” l’accusa di Vincenzo De Luca - Il concorso per Oss in Campania si farà, ma con nuove regole. Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Concorso Oss Sblocca Dopo