Concorso per 58mila docenti al via le candidature | come inviare domanda

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha bandito un concorso per 58.135 posti destinati a docenti di infanzia, primaria e secondaria, su posti comuni e di sostegno. Le domande vanno presentate online dal 10 al 29 ottobre 2025. Le assunzioni saranno distribuite in più fasi fino al 2028.