Concorso Oss in Campania Eliseo Nursind | Hanno fatto bene a bloccarlo Ma ora risposte ai precari

Sul concorso unico per 1274 Oss bloccato interviene Antonio Eliseo, segretario regionale Nursind Campania, a Fanpage.it: "Se è vero quanto denunciato da De Luca, hanno fatto bene a bloccare il concorso. Ma ci sono tantissimi precari che hanno bisogno di una risposta". 🔗 Leggi su Fanpage.it