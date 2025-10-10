Concorso insegnanti PNRR3 accesso con riserva per chi conseguirà abilitazione o titolo sostegno Indire entro 31 gennaio 2026
Concorso docenti PNRR3: il Ministero ha pubblicato i BANDI sia per infanzia primaria che scuola secondaria. Venti giorni di tempo per la presentazione della domanda, con scadenza 29 ottobre 2025 ore 23:59. Ecco chi potrà partecipare con riserva. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Nuovo concorso pubblico per insegnanti asilo 0-6: il Comune di Roma apre le porte al reclutamento nel 2026
Nuovo concorso pubblico per insegnanti asilo 0-6: il Comune di Roma apre le porte al reclutamento nel 2026. E nel 2025 oltre 1000 assunzioni
Concorso ordinario insegnanti di religione cattolica: ecco come si valuta la prova orale. QUADRI DI RIFERIMENTO
Concorso docenti PNRR3: requisiti, posti, prove. Domande entro le 23:59 del 29 ottobre [Speciale Bando] - 000 posti distribuiti tra infanzia, primaria, secondaria primo e secondo grado sia posti comuni che sostegno. Da orizzontescuola.it
Concorso docenti PNRR 3, chi può partecipare? Requisiti, date e prove - Pubblicato il bando di concorso del cosiddetto PNRR 3, che prevede un contingente di assunzioni da effettuare in un triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, nello specifico 30. Lo riporta tecnicadellascuola.it