Concorso infanzia e primaria PNRR3 | laureandi sessione d’autunno in Scienze della formazione primaria rischiano esclusione per poche settimane
Concorso docenti infanzia e primaria PNRR3: secondo i report sindacali successivi all'informativa dello scorso 23 settembre, nella quale il Ministero ha illustrato le BOZZE delle nuove procedure per l'assunzione di circa 58.000 docenti nel triennio 202628, non sarebbe prevista una riserva per l'accesso dei laureandi in Scienze della formazione primaria della sessione autunnale 202425. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: concorso - infanzia
Le bambine, l'infanzia colorata delle sorelle Bertani in concorso al Locarno Film Festival
Nuovo concorso PNRR3 infanzia e primaria, attesi 27mila posti: si accede con laurea in Scienze Formazione primaria o “vecchio” diploma magistrale entro 2001/02
Concorso PNRR3 docenti infanzia e primaria, non ci saranno posti per ed.motoria. Pillole di Question time
Nuovo concorso a Roma con 1005 assunzioni in asili e scuole dell’infanzia! Un’opportunità concreta per laureati in Scienze della Formazione ed Educazione. Non aspettare il bando: inizia ora la tua preparazione concorsi con il nostro simulatore quiz e sco - facebook.com Vai su Facebook
Concorso PNRR3 docenti infanzia e primaria, non ci saranno posti per ed. motoria. Pillole di Question time - X Vai su X
Concorso docenti PNRR3: requisiti, posti, prove [Speciale BOZZA Bando] - 000 posti distribuiti tra infanzia, primaria, secondaria primo e secondo grado sia posti comuni che sostegno. Riporta orizzontescuola.it
Concorso docenti PNRR 3, bando in arrivo: requisiti e prove - Concorso docenti Pnrr 3, ci siamo: il bando, secondo fonti sindacali presenti all’incontro al Mim di martedì 7 ottobre, dovrebbe uscire questa settimana. Secondo tecnicadellascuola.it