Concorso docenti PNRR3 tabella titoli confermata ALLEGATO B

Si attivano le procedure per il concorso PNRR3 relativo a circa 58.000 posti per infanzia, primaria e secondaria sia posto comune che sostegno. Alcune novità riguardano i requisiti di accesso, mentre sono confermate le prove, i punteggi, la tabella di valutazione dei titoli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: requisiti, posti, prove. Domande entro le 23:59 del 29 ottobre [Speciale Bando] - 000 posti distribuiti tra infanzia, primaria, secondaria primo e secondo grado sia posti comuni che sostegno. Riporta orizzontescuola.it

concorso docenti pnrr3 tabellaConcorso docenti PNRR 3, bandi pubblicati: domande dal 10 al 29 ottobre, ecco come presentarle – DIRETTA ORE 16,00 - Concorso docenti Pnrr 3, ci siamo: il bando è stato pubblicato oggi, Il bando prevede un contingente di assunzioni da effettuare in un triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, nello specifico 30. Si legge su tecnicadellascuola.it

