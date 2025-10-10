Concorso docenti PNRR3 | requisiti posti prove Domande entro le 23 | 59 del 29 ottobre Speciale Bando
Concorso docenti PNRR3: è atteso per fine ottobre il nuovo bando, che coprirà circa 58.000 posti distribuiti tra infanzia, primaria, secondaria primo e secondo grado sia posti comuni che sostegno. Obiettivo: avere le graduatorie pronte per giugno 2026 per completare il target di 70.000 assunzioni con il nuovo reclutamento PNRR. Ecco come si svolgerà il concorso, sulla base delle informazioni finora note sulla Bozza del concorso. L'articolo Concorso docenti PNRR3: requisiti, posti, prove. Domande entro le 23:59 del 29 ottobre Speciale Bando . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: concorso - docenti
Scuole, errore nel concorso. Nuovi orali il 27 agosto: ridanno l?esame 193 docenti (compreso chi non l?aveva superato l'altra volta)
Immissioni in ruolo docenti 2025/26, suddivisione per classe di concorso in ogni regione [AGGIORNATO con RETTIFICHE]
Immissioni in ruolo docenti 2025/26, suddivisione per classe di concorso in ogni regione [COMPLETO]
Concorso docenti PNRR3, ecco le principali novità. Pillole di Question Time - X Vai su X
Concorso docenti Pnrr3: chi può partecipare e chi resterà tagliato fuori #AssetScuola - facebook.com Vai su Facebook
Concorso docenti PNRR 3, bando in arrivo: requisiti e prove - Concorso docenti Pnrr 3, ci siamo: il bando, secondo fonti sindacali presenti all’incontro al Mim di martedì 7 ottobre, dovrebbe uscire questa settimana. Secondo tecnicadellascuola.it
Concorso docenti PNRR 3 e Percorsi abilitanti 2025: requisiti di accesso, prove, avvio. RISPOSTE AI QUESITI - Autunno pieno di novità importanti per i docenti: l'emanazione del concorso PNRR3, che completa la timeline delle 70. Lo riporta orizzontescuola.it