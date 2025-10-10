Concorso docenti PNRR3: è atteso per fine ottobre il nuovo bando, che coprirà circa 58.000 posti distribuiti tra infanzia, primaria, secondaria primo e secondo grado sia posti comuni che sostegno. Obiettivo: avere le graduatorie pronte per giugno 2026 per completare il target di 70.000 assunzioni con il nuovo reclutamento PNRR. Ecco come si svolgerà il concorso, sulla base delle informazioni finora note sulla Bozza del concorso. L'articolo Concorso docenti PNRR3: requisiti, posti, prove. Domande entro le 23:59 del 29 ottobre Speciale Bando . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it