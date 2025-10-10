Concorso docenti PNNR3 | 5 i quesiti di inglese nella prova scritta Pillole di Question Time
Nel question time del 2 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stato affrontato un tema di particolare interesse relativo alle modalità delle prove concorsuali. L’attenzione si è concentrata in particolare sulla prova scritta di inglese e sulla sua struttura rispetto alle altre discipline. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
