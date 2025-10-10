Concorsi il Comune di Firenze assume 51 agenti polizia municipale 14 architetti e 8 autisti

Nella giornata del 10 ottobre 2025, il Comune di Firenze ha pubblicato tre bandi pubblici, per altrettanti concorsi, al fine di assumere 73 profili tra agenti di polizia municipale, architetti e autisti. Tutte le immissioni, che arriveranno al termine di procedure selettive per esami, avverranno con contratto a tempo indeterminato e a orario pieno. Nel dettaglio, 51 posti riguardano il profilo di agente di polizia municipale, con assunzione nell’area degli istruttori e area geografica di lavoro riferita alla Toscana; 14 posti riguardano il profilo di funzionario tecnico architetto, da immettere nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione; infine, 8 posti riguardano il profilo di operatore esperto autista. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Concorsi, il Comune di Firenze assume 51 agenti polizia municipale, 14 architetti e 8 autisti

