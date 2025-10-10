Concorsi docenti PNRR3 online le pagine del Ministero con tutte le info e le FAQ

Pubblicati i bandi dei concorsi per docenti di scuola infanzia e primaria e secondaria di primo e secondo grado, DDG 9 ottobre 2938 e 2029. Si tratta del cosiddetto concorso PNRR3. Gli aspiranti possono presentare domanda entro il 29 ottobre. I posti a bando sono 58.135: 27.376 per la scuola primaria e dell’infanzia, 30.759 per la scuola secondaria. I posti comuni sono 50.866 e i posti di sostegno 7.269. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

