Concorezzo (Monza Brianza), 10 Ottobre 2025 - Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla società di Asfalti Brianza contro l’ordinanza del Tar di Milano, che già aveva rigettavo la richiesta di sospensione dell’ordinanza di rimozione della montagna di rifiuti dal bitumificio di via Per Imbersago, chiuso con ordinanza sindacale dal 2020. "Accogliamo con soddisfazione la decisione del Consiglio di Stato - ha commentato il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio - Su questa vicenda siamo stati sempre molto determinati difendendo l’interesse pubblico e la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini con tutti gli strumenti a nostra disposizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Concorezzo, Asfalti Brianza dovrà smaltire la montagna di rifiuti nel bitumificio