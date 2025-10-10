Conclusi i lavori di Amg alla cabina Pagliarelli | riaccesi 80 punti luce nel quartiere
Un intervento di manutenzione straordinaria sulla cabina di pubblica illuminazione “Pagliarelli” per sostituire un dispositivo non riparabile e ripristinare il pieno funzionamento degli impianti. È l'attività definita oggi dagli operatori di Amg Energia.La cabina “Pagliarelli” è un’infrastruttura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: conclusi - lavori
Scuola media Leopardi. Via al cantiere da 2 milioni: "Lavori conclusi a ottobre"
Conclusi i lavori di messa in sicurezza del Canale della Pieve
Alluvione a Monghidoro, lavori conclusi sulla SP 60
Conclusi i lavori di sistemazione delle aree superficiali legati alla linea M4 in via San Vittore, via Olona e via Carducci (ad eccezione della corsia preferenziale). A partire da oggi venerdì 10 ottobre, la viabilità è riaperta definitivamente su queste vie. Resta - facebook.com Vai su Facebook
Lavori conclusi in anticipo sulla statale 456 Var, Variante di Nizza Monferrato (AT). Sostituito in sicurezza il dispositivo SOV a 50 m d’altezza sul ponte strallato del torrente Belbo. Strada riaperta e oggi regolarmente percorribile. #Anas #Sicurezza #Infrastr - X Vai su X
Lavori conclusi sulla ferrovia. Porretta-Pistoia - Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Pistoia – Porretta Terme, realizzati da Rete Ferroviaria Italiana. Riporta ilrestodelcarlino.it
Conclusi lavori, riapre tratta linea 1 metrò chiusa da giugno - A partire da lunedì 15 settembre, terminati i lavori estivi nei tempi previsti, il servizio di metropolitana della linea 1 riprende in maniera regolare da Piscinola a Centro Direzionale fermando in ... Da rainews.it