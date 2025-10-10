Conclusi i lavori di Amg alla cabina Pagliarelli | riaccesi 80 punti luce nel quartiere

Un intervento di manutenzione straordinaria sulla cabina di pubblica illuminazione “Pagliarelli” per sostituire un dispositivo non riparabile e ripristinare il pieno funzionamento degli impianti. È l'attività definita oggi dagli operatori di Amg Energia.La cabina “Pagliarelli” è un’infrastruttura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

