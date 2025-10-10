Concerto per tromba e organo nella chiesa di san Nicola vescovo a Corigliano d' Otranto

Lecceprima.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 ottobre, alle ore 20.00, la Chiesa di San Nicola Vescovo di Corigliano d’Otranto ospiterà un nuovo appuntamento del Festival Organistico del Salento, con un concerto per tromba e organo che unisce la potenza espressiva della tradizione barocca alla creatività della ricerca sonora. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: concerto - tromba

