Concerto per tromba e organo nella chiesa di san Nicola vescovo a Corigliano d' Otranto
Domenica 12 ottobre, alle ore 20.00, la Chiesa di San Nicola Vescovo di Corigliano d’Otranto ospiterà un nuovo appuntamento del Festival Organistico del Salento, con un concerto per tromba e organo che unisce la potenza espressiva della tradizione barocca alla creatività della ricerca sonora. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Un concerto per organo e tromba nella chiesa parrocchiale di Rocca Malatina
Qualche momento del concerto di sabato 20 settembre di Silvia Fiume e Giulio Ferraro - Festival MutaMenti a Mulazzo. Piazza Dante, Borgo di Mulazzo Silvia Fiume – voce Giulio Ferraro – tromba Il duo, una insol - facebook.com Vai su Facebook
Civello, concerto d’organo di Andrea Albertin - Cosma e Damiano, Albertin protagonista per il Festival Internazionale Città di Cantù ... Si legge su ciaocomo.it
Concerto d’organo a Venegono Inferiore: un viaggio musicale tra Seicento e Ottocento - Giacomo e Filippo per la conclusione del programma culturale organizzato dalla Pro loco con il contributo dell’Amministrazione comunale ... varesenews.it scrive