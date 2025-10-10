Con Machado il Nobel per la Pace diventa il Nobel della guerra

Il Nobel per la pace non è stato assegnato a Trump, né era possibile nonostante tanti abbiano solleticato il suo narcisismo che l’aveva portato a pretenderlo, dal genocida Netanyahu ( Timesofisrael ), per la tregua a Gaza, passando a Zelensky, che si è detto pronto a sostenerne la candidatura se invierà i missili Tomahwak in Ucraina ( Politico ) – cioè se aumenterà le probabilità di una guerra nucleare. Ma, in qualche modo, l’ha vinto per interposta persona dal momento che è stato assegnato a  María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana che in questo modo è stata incoronata reginetta del suo Paese. 🔗 Leggi su It.insideover.com

