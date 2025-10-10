Con la pace a Gaza Albanese perde su tutta la linea Ma Conte e Schlein sono gli sconfitti eccellenti
Perde su tutta la linea Francesca Albanese, immolatasi sulla parola “genocidio”, ormai diventata la sua ossessione. Perde clamorosamente perché finisce che non solo gli americani, ma tutto il Medio Oriente arabo e mussulmano (eccetto i tagliagole vestiti da religiosi iraniani) si allineano al piano meno ostile a Benjamin Netanyahu (perché tale è). Attenzione però: la sconfitta della Albanese (e di tutti quelli che la pensano come lei, membri della Flotilla in primis) è ancora più forte se si guarda il tutto dalla prospettiva palestinese, cosa che nessuno fa al di fuori degli aspetti umanitari (che pure contano, ci mancherebbe). 🔗 Leggi su Iltempo.it
