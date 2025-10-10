Con il nuovo centro Genera Napoli diventa il riferimento per la Medicina della riproduzione nel Sud Italia

Da oltre trent’anni Genera rappresenta un punto di riferimento nella ricerca scientifica e nella medicina della riproduzione, affermandosi come protagonista a livello nazionale. A Napoli, dove il centro è presente da più di un decennio, ha costruito un percorso di eccellenza riconosciuto, contribuendo alla nascita di oltre 1.700 bambini e diventando un punto di riferimento per centinaia di coppie del territorio, dove è in grado di assicurare circa 1000 cicli all’anno. Questa crescita, radicata nella fiducia e nella vicinanza alle persone, ha portato oggi a un nuovo traguardo: Genera Napoli inaugura una sede indipendente, più grande e moderna, pensata per rispondere a una domanda sempre crescente e per accogliere con professionalità e calore un numero maggiore di pazienti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it