Con il Nobel per la Pace a Maria Corina Machado si parli di nuovo della libertà in Venezuela

Il Venezuela torna sulla scena internazionale grazie all’annuncio del Premio Nobel per la Pace 2025 a Maria Corina Machado, nota politica e leader dell’opposizione al regime di Nicolas Maduro. A pochi giorni dal suo compleanno, è stata celebrata per il suo impegno politico con il più importante riconoscimento internazionale. “Il Premio Nobel per la Pace 2025 va a una coraggiosa e impegnata paladina della pace, a una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un’oscurità crescente. Maria Corina Machado, come leader del movimento democratico in Venezuela, è uno degli esempi più straordinari di coraggio civile in America Latina negli ultimi tempi”, ha spiegato nella motivazione Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comitato norvegese per il Nobel. 🔗 Leggi su Formiche.net

