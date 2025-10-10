Con gli incentivi auto 2025 quali elettriche costano meno di 15.000 euro?

Dday.it | 10 ott 2025

Chi ha diritto al bonus può avere un bonus fino a 11.000 euro, a cui spesso si aggiungono contributi dei singoli produttori. C'è scelta anche sotto ai 10.000 euro. 🔗 Leggi su Dday.it

