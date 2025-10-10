Con Cambia aria bonus per usare bus e treni
Cambia aria. Sarà riproposto il bando di erogazione di incentivi per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico per il miglioramento della qualità dell’aria nei periodi critici: dal primo novembre 2025 al 31 marzo 2026 e dal primo novembre 2026 al 31 marzo 2027. L’obiettivo è invogliare all’utilizzo dei mezzi pubblici, magari lasciando in garage l’auto per recarsi al lavoro. La sindaca Sara D’Ambrosio e il vice con delega all’ambiente Daniel Toci, avevano già presentato l’iniziativa, che quindi verrà ripetuta. Anche il Comune di Altopascio è attento al tema della qualità dell’aria e cerca di sensibilizzare la collettività sull’argomento del cambiamento climatico in corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
