Comunicato Stampa | Marco Maria Davide Ferrara lancia il Bestseller Serenità Finanziaria
Milano, 11.10.2025 – In Italia l'educazione finanziaria è ancora poco diffusa. Il risultato? Milioni di italiani lasciano i risparmi fermi sul conto, si espongono a rischi inutili, cadono in trappole sofisticate e si fanno travolgere da spese superflue. Tutto questo genera stress, confusione e senso di impotenza. La buona notizia è che cambiare è possibile. Per chi desidera costruire basi solide, evitare errori comuni e compiere scelte consapevoli ma non sa da dove iniziare, esce oggi il libro di “Questo libro è una guida semplice, pratica ed empatica pensata per persone inesperte di finanza che vogliono finalmente sentirsi sicure e consapevoli nella gestione del proprio denaro” afferma Come precisa lo stesso autore, il libro aiuta il lettore a costruire una base solida, evitando errori comuni e trasformando l'ansia in tranquillità e il disordine finanziario in un percorso chiaro verso il benessere personale e familiare. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: comunicato - stampa
Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi
Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque
Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"
Comunicato stampa N. 1087 - 9 ottobre 2025 - Messina Risk SIS.MA. 2025”: domani, venerdì 10 ottobre, esercitazione di protezione civile e Area di Ammassamento al Campo di Atletica Santamaria – ex GIL La Settimana della Sicurezza si avvia alla conclusio - facebook.com Vai su Facebook
Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 144 - X Vai su X
Comunicato Stampa: Marco Parente in 'Il Rumore dei Libri' - La redazione di Rockol non è responsabile del contenuto di questa notizia, che è tratto da un comunicato stampa. Come scrive rockol.it
Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA; CIDIM; IL 10/09 ALLA BASILICA PAPALE DI SANTA MARIA MAGGIORE OMAGGIO A PALESTRINA - La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - Riporta iltempo.it