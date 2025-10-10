Comunicato Stampa | Marco Maria Davide Ferrara lancia il Bestseller Serenità Finanziaria

Milano, 11.10.2025 – In Italia l'educazione finanziaria è ancora poco diffusa. Il risultato? Milioni di italiani lasciano i risparmi fermi sul conto, si espongono a rischi inutili, cadono in trappole sofisticate e si fanno travolgere da spese superflue. Tutto questo genera stress, confusione e senso di impotenza. La buona notizia è che cambiare è possibile. Per chi desidera costruire basi solide, evitare errori comuni e compiere scelte consapevoli ma non sa da dove iniziare, esce oggi il libro di “Questo libro è una guida semplice, pratica ed empatica pensata per persone inesperte di finanza che vogliono finalmente sentirsi sicure e consapevoli nella gestione del proprio denaro” afferma Come precisa lo stesso autore, il libro aiuta il lettore a costruire una base solida, evitando errori comuni e trasformando l'ansia in tranquillità e il disordine finanziario in un percorso chiaro verso il benessere personale e familiare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

