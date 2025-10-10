Comunicato Stampa | Clivet e ZEROBARRACENTO presentano la All Seasons Collection

L'iniziativa si inserisce in un dialogo culturale globale. I trend del 2025 evidenziano un consumatore che adotta stili di vita più strategici ( In un mondo in cui la casa è sempre più il fulcro del benessere personale ( La collaborazione con ZEROBARRACENTO, pioniere del design sostenibile, è la manifestazione concreta di questa visione. Insieme, hanno dato vita a un guardaroba intelligente che unisce il massimo della libertà personale con un design e una produzione zero-waste, materiali certificati e una manifattura ad alto valore sociale. La collezione presenta silhouette essenziali – un kimono, pantaloni eleganti e una blusa – realizzati in cupro Bemberg™, un materiale sostenibile derivato dai linters di cotone che offre un eccezionale controllo dell'umidità, garantendo comfort in ogni stagione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

