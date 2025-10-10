Comunali Forza Italia c’è | Muoviamoci per tempo
Il centrodestra fa un passo in avanti. E, in vista delle Comunali 2027, comincia a scaldarsi. Obiettivo: evitare di decidere il candidato o la candidata che sfiderà il sindaco Matteo Lepore in ritardo come successe nella tornata precedente con il civico Fabio Battistini. A fronte di una distanza molto marcata di voti tra centrodestra e centrosinistra (come certificato dalle Regionali) il fattore ’tempismo’ diventa fondamentale. Ne sa qualcosa Valentina Castaldini, donna forte di Forza Italia nel territorio, e consigliera regionale, che si mette avanti con i lavori. "Dobbiamo lanciare un tavolo del centrodestra per costruire una candidatura alternativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: comunali - forza
Dipendenti comunali, l’Unione fa la forza
Congressi, Forza Italia continua la corsa sui territori: i delegati comunali di Corciano, Sangiustino e Trevi
Questa sera a Bergamo incontro con i segretari comunali e provinciali di Forza Italia eletti in Lombardia. - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, Forza Italia San Roberto: raggiunto il 29,5% dei consensi - Il coordinatore comunale Claudio Megale ha ringraziato i cittadini per la fiducia e l’intera squadra azzurra per l’impegno profuso ... Si legge su reggiotv.it
Forza Italia torna in Consiglio Comunale ad Aci Sant’Antonio con Alfio Puglisi - (ASI) "Torna la rappresentanza di Forza Italia Consiglio Comunale di Aci Sant’Antonio nel catanese, grazie all’adesione del consigliere Alfio Puglisi, tra i più votati e longevi amministratori nel Com ... Riporta agenziastampaitalia.it