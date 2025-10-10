Il centrodestra fa un passo in avanti. E, in vista delle Comunali 2027, comincia a scaldarsi. Obiettivo: evitare di decidere il candidato o la candidata che sfiderà il sindaco Matteo Lepore in ritardo come successe nella tornata precedente con il civico Fabio Battistini. A fronte di una distanza molto marcata di voti tra centrodestra e centrosinistra (come certificato dalle Regionali) il fattore ’tempismo’ diventa fondamentale. Ne sa qualcosa Valentina Castaldini, donna forte di Forza Italia nel territorio, e consigliera regionale, che si mette avanti con i lavori. "Dobbiamo lanciare un tavolo del centrodestra per costruire una candidatura alternativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Comunali, Forza Italia c'è: "Muoviamoci per tempo"