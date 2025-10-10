Completati i lavori di riqualificazione dei guadi di Vallecchio di via Fiume e di via Cella

Sono terminati i lavori di riqualificazione dei guadi di Vallecchio, guado di via Fiume e guado di via Cella, punti strategici del territorio comunale. Gli interventi, promossi dall’amministrazione comunale di Coriano e curati dall’ufficio Lavori pubblici, rientrano nel piano di riqualificazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

