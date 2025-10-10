Compleanno Cruz il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 51 anni – FOTO

Inter News 24 Compleanno Cruz, il messaggio d’auguri sui social dell’Inter per i 51 anni dell’ex attaccante: l’omaggio del club nerazzurro. Oggi l’ Inter festeggia il compleanno di Julio Ricardo Cruz. L’ex attaccante argentino compie oggi 51 anni e il club meneghino gli ha voluto rendere omaggio con un bellissimo messaggio d’auguri sui propri canali social ufficiali. In nerazzurro ha vinto 2 Coppe Italia (nel 2004-2005 e nel 2005-2006), 3 Supercoppe Italia (nel 2005, nel 2006 e nel 2008) e ben 4 scudetti (2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009), entrando per sempre nella storia della beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com

