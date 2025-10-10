Compagnoni sicuro | Queste due squadre sono le favorite per lo scudetto Sulla Juve di Tudor dico questa cosa

Compagnoni, noto giornalista, ha indicato in Napoli e Inter le due squadre favorite per lo scudetto: Juve di Tudor un gradino sotto. L’analisi è netta e traccia una gerarchia precisa nella corsa al titolo. Maurizio Compagnoni, autorevole giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sulla lotta Scudetto, un quadro in cui la Juventus parte, al momento, in seconda fila rispetto alle due grandi favorite. Secondo il suo parere, la corsa per il tricolore ha già delineato una coppia di testa con un leggero vantaggio sulle inseguitrici. PAROLE – «Napoli e Inter per me sono le squadre favorite per vincere lo scudetto e sono un gradino sopra il Milan e la stessa Juventus». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

