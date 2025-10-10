Compagnoni sicuro | Queste due squadre sono le favorite per lo scudetto Sulla Juve di Tudor dico questa cosa
Compagnoni, noto giornalista, ha indicato in Napoli e Inter le due squadre favorite per lo scudetto: Juve di Tudor un gradino sotto. L’analisi è netta e traccia una gerarchia precisa nella corsa al titolo. Maurizio Compagnoni, autorevole giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sulla lotta Scudetto, un quadro in cui la Juventus parte, al momento, in seconda fila rispetto alle due grandi favorite. Secondo il suo parere, la corsa per il tricolore ha già delineato una coppia di testa con un leggero vantaggio sulle inseguitrici. PAROLE – «Napoli e Inter per me sono le squadre favorite per vincere lo scudetto e sono un gradino sopra il Milan e la stessa Juventus». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: compagnoni - sicuro
? Maurizio Compagnoni (Sky) “Non so quanto rischi Baroni, ma questo è il Torino ?. Una squadra da decimo, undicesimo posto: non è certo scarsa, ma ci sono almeno dieci squadre più forti . Puoi cambiare allenatore quanto vuoi, ma cosa ti aspetti da q - facebook.com Vai su Facebook