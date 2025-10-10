Como, 10 ottobre 2025 – Dal ritrovamento di una piccola quantità di hascisc nella disponibilità di un ragazzo di 23 anni, i poliziotti della Squadra Volante sono risaliti agli amici e a una coltivazione a Prestino. Si è così conclusa con l'arresto di tre comaschi, due di 23 anni e uno di 24, l'operazione iniziata ieri pomeriggio, partita dal sequestro amministrativo di una modica quantità di stupefacente. Da lì, gli agenti, sospettando che nel quartiere c'era un piccolo traffico che iniziava dalla coltivazione, sono arrivati all’abitazione di via Pozzi di uno dei due 23enni, ritenuto il coltivatore dello stupefacente, al quale sono stati trovati in casa circa 30 grammi di marijuana già pronta per essere venduta e, in un vicino boschetto, una vera e propria piantagione di marijuana, con 14 piante di varia altezza che arrivavano fino a due metri e mezzo, protette da una serra artigianale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, tre amici “in società” per la coltivazione di droga: arrestati