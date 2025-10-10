Como Juve pessime notizie per Fabregas | perde una sua pedina in nazionale in vista della sfida coi bianconeri Si teme un lungo stop

Como Juve, l’avversario dei bianconeri perde i pezzi: l’attaccante esce in barella con l’Olanda Under 21, si teme un grave infortunio muscolare. Brutte notizie per il  Como, prossimo avversario della  Juventus  alla ripresa del campionato. Durante gli impegni con le nazionali, il club lariano ha perso per infortunio uno dei suoi giocatori di maggior talento,  Jayden Addai. Le immagini dell’incidente e le prime indiscrezioni non lasciano presagire nulla di buono. Como Juve: le condizioni di Addai. Jayden Addai si è infortunato nel corso della partita dell’Olanda Under 21 contro la Bosnia. Durante uno scatto nel primo tempo, l’attaccante si è fermato per un problema muscolare ed è stato costretto a lasciare il campo in barella. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

