Commercianti e cittadini combattono lo spreco | in programma la Fiera del riuso

10 ott 2025

Domenica 12 ottobre, dopo il rinvio della scorsa settimana, ritorna l'appuntamento con la fiera del riuso che da ormai 13 anni anima l'area di piazza Ugo La Malfa adiacente al centro commerciale Gallery. Dalle 9 alle 18 nella cornice offerta da un luogo che sembra nato per ospitare questi eventi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

