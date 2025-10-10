Commercianti e cittadini combattono lo spreco | in programma la Fiera del riuso
Domenica 12 ottobre, dopo il rinvio della scorsa settimana, ritorna l'appuntamento con la fiera del riuso che da ormai 13 anni anima l'area di piazza Ugo La Malfa adiacente al centro commerciale Gallery. Dalle 9 alle 18 nella cornice offerta da un luogo che sembra nato per ospitare questi eventi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: commercianti - cittadini
Bolognina, il questore incontra i comitati di cittadini e commercianti
Allarme microcriminalità. Sos di cittadini e commercianti:: "Noi sfiniti, ladri e vandali impuniti"
Multe salate a Sarno, Sirica (FdI): “Costi aggiuntivi insostenibili per cittadini e commercianti”
Sanremo: progetto per il futuro porto vecchio, ieri un consiglio comunale molto partecipato e le preoccupazioni dei commercianti Il tunnel, i 'baretti' e la durata dell'intervento tra i dubbi di commercianti e di semplici cittadini - facebook.com Vai su Facebook
Dal volontariato alle app: come combattere lo spreco alimentare - Ogni italiano in media spreca 555, 8 grammi di cibo a settimana, ma lo spreco alimentare, dall'ambito domestico a quello di filiera e della ristorazione, si può ridurre. Da lifegate.it