comitato mostra del chianti prima riunione in comune

Nella sala del consiglio comunale si è riunito per la prima volta il Comitato organizzatore per la Mostra del Chianti 2026. Ne fanno parte il sindaco Alessio Mugnaini, l'assessore alla cultura ed al turismo Alessandra De Toffoli e l'assessore alle attività produttive Paolo Vignozzi, oltre ai i consiglieri comunali Roberto Dani (opposizione) ed Andrea Pippucci (maggioranza). Ci sono poi Annalisa Giotti in qualità di rappresentante delle associazioni partecipanti alla manifestazione, Giulio Ballio come rappresentante delle aziende vitivinicole, Daniele Paoli in qualità di rappresentante del Comitato delle Contrade di Montespertoli, Matteo Carcapede come rappresentante dell'Associazione Turistica Proloco, Giulio Tinacci a rappresentare l'Associazione Viticoltori di Montespertoli, Francesco Niccolini in qualità di rappresentante dell'Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli e Luigi Manetti per l'Associazione Gruppo Novecento.

