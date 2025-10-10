Comitato Mostra del Chianti Prima riunione in Comune

Lanazione.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sala del consiglio comunale si è riunito per la prima volta il Comitato organizzatore per la Mostra del Chianti 2026. Ne fanno parte il sindaco Alessio Mugnaini, l’assessore alla cultura ed al turismo Alessandra De Toffoli e l’assessore alle attività produttive Paolo Vignozzi, oltre ai i consiglieri comunali Roberto Dani (opposizione) ed Andrea Pippucci (maggioranza). Ci sono poi Annalisa Giotti in qualità di rappresentante delle associazioni partecipanti alla manifestazione, Giulio Ballio come rappresentante delle aziende vitivinicole, Daniele Paoli in qualità di rappresentante del Comitato delle Contrade di Montespertoli, Matteo Carcapede come rappresentante dell’Associazione Turistica Proloco, Giulio Tinacci a rappresentare l’Associazione Viticoltori di Montespertoli, Francesco Niccolini in qualità di rappresentante dell’Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli e Luigi Manetti per l’Associazione Gruppo Novecento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

comitato mostra del chianti prima riunione in comune

© Lanazione.it - Comitato Mostra del Chianti. Prima riunione in Comune

In questa notizia si parla di: comitato - mostra

Comitato Mostra del Chianti: "Rinasce lo strumento per valorizzare la festa"

comitato mostra chianti primaComitato Mostra del Chianti. Prima riunione in Comune - Nella sala del consiglio comunale si è riunito per la prima volta il Comitato organizzatore per la Mostra del Chianti 2026. Riporta lanazione.it

comitato mostra chianti primaMostra Chianti, comitato organizzatore. Ufficializzata la composizione: i nomi - Nel frattempo, pochi giorni fa, è stato ufficializzata la composizione del nuovo " Comitato organizzatore della Mostra d ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Comitato Mostra Chianti Prima