Come vanno i lavori per la prima metrotranvia trasversale che collega 10 quartieri di Milano
A che punto sono i lavori per il nuovo tram che taglia Niguarda e Bicocca. Lo racconta l'assessore incaricato di Milano, Marco Granelli, che mercoledì ha visitato il cantiere per la realizzazione della metrotranvia nord nel tratto tra Bicocca M5 e Niguarda - Pronto Soccorso Ospedale in via. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: vanno - lavori
Lavori, esami di riparazione. Il Comune richiama la ditta: "Vanno eliminati i difetti"
Lavori al Corso, Pessolano (Oltre): “I cantieri vanno rimossi prima di San Matteo"
Il Comune di Firenze: “Allo stadio Franchi i lavori vanno come previsto”
Vanno avanti i lavori in via Nenni: prende forma la nuova viabilità in Piazzale Segni https://ift.tt/rIeXD6l - X Vai su X
la nostra amata collegiata,intanto i lavori al palazzo vanno avanti - facebook.com Vai su Facebook
Come vanno i lavori per la prima metrotranvia trasversale che collega 10 quartieri di Milano - Lo racconta l'assessore incaricato di Milano, Marco Granelli, che mercoledì ha visitato il cantiere per la realizzazione ... Secondo milanotoday.it
Metrotranvia Desio: annunciati i lavori in via Mazzini, ma al sopralluogo non c’è “nessun operaio” - Il sindaco Moscatelli chiede trasparenza e tempi certi nel rispetto del cronoprogramma. Come scrive mbnews.it