come si spiega il ritorno dei capitali russi sui conti di mosca

Le cose in Russia vanno ancora piuttosto male, tra entrate con il contagocce e un sistema bancario prossimo a una crisi sistemica. Eppure per i russi, che in questi lunghi tre anni di guerra hanno portato i loro risparmi altrove, è tempo di rinfilare qualche rublo nel materasso o su un conto corrente fa poca differenza. Una spiegazione c’è e risponde a un nome: Stati Uniti. Secondo le stime preliminari della Banca centrale i russi hanno avviato l’inversione di tendenza, rincominciando a trasferire i risparmi dalle banche estere al loro Paese, con movimenti sui conti nazionali che hanno raggiunto i 58,5 miliardi di rubli (720 milioni di dollari) ad agosto. 🔗 Leggi su Formiche.net

