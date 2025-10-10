Come si è arrivati al possibile accordo di pace Israele-Hamas | parla il negoziatore ombra Gershon Baskin

Gershon Baskin, mediatore israeliano e già protagonista del caso Shalit, ha svolto un ruolo chiave nei negoziati che potrebbero portare alla fine della guerra Israele-Hamas, agendo come canale segreto tra emissari di Trump, mediatori arabi e la leadership di Hamas. Ecco il suo racconto a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it