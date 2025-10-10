Come si assegnano i seggi in consiglio regionale Elezioni Toscana così sarà composta l’assemblea

Firenze, 10 ottobre 2025 – Come sarà composto il prossimo consiglio regionale della Toscana? Tutto dipenderà dall’esito del voto di domenica 12 e lunedì 13 ottobre, quando gli elettori toscani saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente. Se la giocano il governatore uscente, Eugenio Giani (campo largo-centrosinistra), Alessandro Tomasi (centrodestra) e Antonella Bundu (sinistra radicale). Elezioni regionali in Toscana, tutti i candidati in corsa per il consiglio Le regole per la composizione del consiglio regionale. Alla coalizione che vincerà le elezioni spetteranno, in base al premio di maggioranza, da 23 a 26 seggi, mentre alla minoranza ne dovranno essere riservati almeno 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Come si assegnano i seggi in consiglio regionale. Elezioni Toscana, così sarà composta l’assemblea

