Come sarà la nuova Ferrari elettrica | Autonomia di 530 km andrà a 310 km h

La nuova Ferrari elettrica avrà 4 porte e 4 posti, un propulsore da 1000 cavalli e un’autonomia di oltre 530 chilometri. La velocità massima sarà di 310 chilometri orari. Sarà completata nella prima metà del 2026. Ma nel Capital Market Day Ferrari ha mostrato le novità tecnologiche. A partire dal sound. Che viene prodotto da una spia che capta ed estrae le vibrazioni reali del motore elettrico. E poi le trasforma in suono. La nuova Ferrari elettrica. Il presidente esecutivo John Elkann dice che «la nuova Ferrari elettrica testimonia ancora una volta la nostra volontà di progredire coniugando rigore tecnologico, creatività del design e maestria artigianale». 🔗 Leggi su Open.online

