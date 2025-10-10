Come sarà la nuova Ferrari elettrica | Autonomia di 530 km andrà a 310 km h
La nuova Ferrari elettrica avrà 4 porte e 4 posti, un propulsore da 1000 cavalli e un’autonomia di oltre 530 chilometri. La velocità massima sarà di 310 chilometri orari. Sarà completata nella prima metà del 2026. Ma nel Capital Market Day Ferrari ha mostrato le novità tecnologiche. A partire dal sound. Che viene prodotto da una spia che capta ed estrae le vibrazioni reali del motore elettrico. E poi le trasforma in suono. La nuova Ferrari elettrica. Il presidente esecutivo John Elkann dice che «la nuova Ferrari elettrica testimonia ancora una volta la nostra volontà di progredire coniugando rigore tecnologico, creatività del design e maestria artigianale». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: nuova - ferrari
“In estate il desiderio, anche quello sessuale, era un motore della vita sociale. Ragazzi buttate i telefonini!”: Isabella Ferrari sprona la nuova generazione
F1, Ferrari promuove la nuova sospensione posteriore verso il GP del Belgio. Test positivo al Mugello
Sinner ha una nuova Ferrari, la 812 Competizione, tutta un’altra storia rispetto alla Purosangue
A Maranello arrivano le prime informazioni ufficiali sulla nuova Ferrari elettrica: due parole forti da leggere una accanto all’altra, ma ciò che emerge non è uno strappo col passato bensì un perfetto equilibrio tra sviluppo, ricerca e tecnologia — da sempre nel D - facebook.com Vai su Facebook
La nuova #Ferrari elettrica, le cui consegne cominceranno a fine 2026, “testimonia ancora una volta la nostra volontà di progredire coniugando rigore tecnologico, creatività del design e maestria artigianale” dice John Elkann - X Vai su X
Ferrari, rivoluzione elettrica: ecco la supercar del futuro - Oltre 1000 cavalli, quattro porte e autonomia di 530 chilometri. Si legge su repubblica.it
Nuova Ferrari elettrica, i primi "pezzi" della vettura svelati a Maranello. Ma che suono farà? - In occasione del Capital Market's day, Ferrari ha anticipato alcune caratteristiche e componenti della prima full electric prodotta a Maranello. Come scrive repubblica.it