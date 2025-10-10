Come Saman Abbas Dramma in Italia giovane sequestrata dalla famiglia e costretta a farlo Storia shock

Thesocialpost.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quella di una giovane donna musulmana di Rimini, costretta a un matrimonio islamico combinato in Bangladesh dopo essere stata condotta nel Paese asiatico con l’inganno, è una vicenda che solleva il velo su drammi personali complessi e spesso nascosti. La sua storia, emersa grazie a un servizio andato in onda nel programma televisivo “Dritto e Rovescio” lo scorso giovedì 9 ottobre, racconta una disperata lotta per la libertà e l’ autodeterminazione contro la volontà della sua stessa famiglia. Una volta arrivata in Bangladesh, la ragazza si è ritrovata privata della libertà e obbligata ad avere rapporti sessuali con il marito, in una situazione che definire disperata è un eufemismo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

come saman abbas dramma in italia giovane sequestrata dalla famiglia e costretta a farlo storia shock

© Thesocialpost.it - “Come Saman Abbas”. Dramma in Italia, giovane sequestrata dalla famiglia e costretta a farlo. Storia shock

In questa notizia si parla di: saman - abbas

Saman Abbas, la sentenza di ergastolo ai genitori: “Sostennero determinazione del clan familiare di ucciderla”

«Saman Abbas è stata uccisa dal clan con fredda lucidità, i familiari non sopportavano la sua indipendenza»

“Violenza pianificata, perché l’hanno uccisa davvero”. Saman Abbas, solo ora la verità shock

saman abbas dramma italiaGiammarco Menga presenta ‘Il delitto di Saman Abbas’ a Pescara - Il lavoro letterario di Giammarco Menga, ‘Il delitto di Saman Abbas – Il coraggio di essere libere’, edito da Newton Compton, inizia dall’Abruzzo con il percorso di sensibilizzazione e di intenti: ... Lo riporta politicamentecorretto.com

saman abbas dramma italiaSaman e le altre: cresce l'impegno contro la segregazione - Il tema dei matrimoni forzati e i percorsi per combattere l'omertà dei clan familiari ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Saman Abbas Dramma Italia