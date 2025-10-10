come saman abbas dramma in italia giovane sequestrata dalla famiglia e costretta a farlo storia shock

Quella di una giovane donna musulmana di Rimini, costretta a un matrimonio islamico combinato in Bangladesh dopo essere stata condotta nel Paese asiatico con l’inganno, è una vicenda che solleva il velo su drammi personali complessi e spesso nascosti. La sua storia, emersa grazie a un servizio andato in onda nel programma televisivo “Dritto e Rovescio” lo scorso giovedì 9 ottobre, racconta una disperata lotta per la libertà e l’ autodeterminazione contro la volontà della sua stessa famiglia. Una volta arrivata in Bangladesh, la ragazza si è ritrovata privata della libertà e obbligata ad avere rapporti sessuali con il marito, in una situazione che definire disperata è un eufemismo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

