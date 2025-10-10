Come riconoscere un bugiardo ce lo spiega uno psichiatra | Postura e microespressioni sono fondamentali

Rigidità posturale, cambio nel tono di voce, lunghe pause. I segnali per leggere le bugie sono molteplici, ma vanno letti con prudenza e nell'insieme di un contesto completo: linguaggio fisico, verbale e microespressioni facciali sono tutti fondamentali, ma anche la lettura di un occhio esperto. Abbiamo chiesto a uno psichiatra forense di aiutarci a capire come leggere le bugie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

