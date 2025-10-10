Come organizzare un matrimonio in un vigneto

Dilei.it | 10 ott 2025

Sposarsi in autunno offre molti vantaggi, incluso quello di poter contare su una location da sogno per il sì. Oltre a parchi e agriturismi immersi nel foliage, tra le opzioni più poetiche ci sono anche i vigneti, che da sempre accompagnano i mesi di ottobre e novembre nell’immaginario collettivo. Vedute mozzafiato, deliziosi abbinamenti culinari con il vino e colori a prova di scatti fotografici sono solo alcuni dei punti di forza di queste cerimonie, per alcuni versi ancora sottovalutate. D’altro canto, allestire un matrimonio in un vigneto richiede una buona dose di creatività e pazienza, poiché i dettagli da curare sono, neanche a dirlo, molto numerosi. 🔗 Leggi su Dilei.it

come organizzare un matrimonio in un vigneto

© Dilei.it - Come organizzare un matrimonio in un vigneto

In questa notizia si parla di: organizzare - matrimonio

organizzare matrimonio vignetoCome organizzare un matrimonio in un vigneto - Tendenzialmente un matrimonio in vigneto non richiede un codice d’abbigliamento black tie, ma la scelta del look dipenderà in ogni caso dal clima e dall’orario del sì. Come scrive dilei.it

Matrimonio green in Puglia: come organizzare un evento sostenibile e indimenticabile - Optare per una masseria bio, un agriturismo certificato o una villa immersa nella natura garantisce non solo ... Scrive greenme.it

