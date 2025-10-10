Come il pipistrello più grande d'Europa cattura e mangia gli uccelli in volo | risolto un mistero che durava da decenni

Dopo 25 anni di ricerche, è stato finalmente scoperto come la nottola gigante, il pipistrello più grande d’Europa, cattura e mangia piccoli uccelli in volo senza mai posarsi. I ricercatori sono riusciti anche registrare i versi e i suoni di un pettirosso mentre viene catturato e mangiato. 🔗 Leggi su Fanpage.it