Come il pipistrello più grande d'Europa cattura e mangia gli uccelli in volo | risolto un mistero che durava da decenni
Dopo 25 anni di ricerche, è stato finalmente scoperto come la nottola gigante, il pipistrello più grande d’Europa, cattura e mangia piccoli uccelli in volo senza mai posarsi. I ricercatori sono riusciti anche registrare i versi e i suoni di un pettirosso mentre viene catturato e mangiato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: pipistrello - grande
Ali di pipistrello? Bye bye! Ecco 3 esercizi super semplici per tonificare la zona sotto il braccio usando solo un paio di… leggings! Sì hai capito bene Falli con costanza e sentirai la differenza Salva questo video così puoi rifarli quando vuoi Scri - facebook.com Vai su Facebook