Se l'attenzione di tutti va alla sfida a distanza con la Norvegia di Haaland e lo spettro dell'ennesimo passaggio dalle forche caudine degli spareggi, l'Italia non può permettersi di sottovalutare i due impegni che, nei prossimi giorni vedranno gli Azzurri affrontare Estonia ed Israele. Il ct Gennaro Gattuso sta lavorando a Coverciano per preparare le due sfide con parecchie certezze e qualche problema dovuto agli infortuni. Vediamo quindi quale potrebbe essere la formazione titolare dell'Italia e le possibili mosse che Gattuso ha in serbo sia sulle fasce che in attacco, dove le staffette sembrano più probabili.

© Ilgiornale.it - Come giocherà l'Italia di Gattuso nelle prossime due sfide con Estonia e Israele