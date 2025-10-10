Come Gestire lo Stato WhatsApp | Privacy e Funzioni

WhatsApp l'app di messaggistica più usata al mondo, con miliardi di utenti che condividono stati ogni giorno. La funzione, introdotta nel 2017, si è evoluta con opzioni per limitare i destinatari, rispondere in privato e persino integrare contenuti multimediali. Tuttavia, le impostazioni predefinite possono esporre i contenuti a più persone di quanto desiderato. Questo testo esplora come configurare lo Stato, proteggere la privacy, e utilizzare app esterne per funzionalità extra. Lo Stato WhatsApp è una funzione che permette di condividere momenti della giornata – foto, video, testi o link – visibili per 24 ore. 🔗 Leggi su Navigaweb.net